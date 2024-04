Basket | in Divisione Regionale 2 | il CUS Pisa cerca il quarto posto a Livorno

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Ultime quattro giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di2, ex Promozione, con lene CUSCosmocare e GMV non acora tagliate fuori da untra le prime quattro, che accederanno alla fase conclusiva, decisiva per l’accesso ai play-off. Gli universitari in particolare, pur reduci da una sconfitta, hanno la possibilità di superare sul campo e raggiungerla alla polisportiva Nicola Chimenti di, mentre il GMV, attardato di 4 punti dalla quarta posizione, riceve la capolista Studio Morandi Wolf Pistoia. E’ in serie positiva la IES Sport, che a Piombino difenderà il nono. COSMOCARE CUS ...

Un ultimo impegno dopo la sosta per le festività pasquale per le formazioni del circondario impegnato nel campionato di divisione regionale 1. Tre gare la cui posta in palio non è così determinante ... (sport.quotidiano)

Ritornano in campo, dopo la sosta pasquale, International e Grifo in quello che si appresta a essere l’ultimo quarto di stagione regolare del torneo di divisione Regionale 1. Sulla scia delle cinque ... (sport.quotidiano)

Basket Divisione regionale. International per il salto. La Grifo vuole i playout - Dopo la pausa pasquale, International e Grifo tornano in campo per l'ultimo quarto di stagione regolare. International sfida Forlimpopoli per scalare la classifica, mentre Grifo cerca punti cruciali c ...msn

Basket Divisione regionale 1. Testa ai play-off per Certaldo e Cerretese - Un ultimo impegno dopo la sosta per le festività pasquale per le formazioni del circondario impegnato nel campionato di Divisione Regionale 1. Tre gare la cui posta in palio non è così determinante pe ...msn

Cosa significa il Basket per la comunità filippina a Milano - Oggi Alberto gioca a Trezzano, nella Divisione Regionale 1 (ex Serie D). Siamo andati a vederlo qualche settimana fa, sul campo di Garegnano, e abbiamo avuto la sensazione che ci passasse davanti ...ultimouomo