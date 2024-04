Basket femminile under 19 Caterina Piatti sfiora lo scudetto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Termina al secondo posto l’avventura alle finali nazionali19 per. Nella kermesse di Battipaglia, la lunga scandianese è stata protagonista con la sua Costa Masnaga che ha vinto a mani basse il girone eliminatorio, superando ilSisters di Piumazzo, Battipaglia e Bergamo. In semifinale,ha trascinato le sue con 17 punti e 14 rimbalzi, firmando il successo su Roma per 57-46, ma le lombarde si sono dovute arrendere nella finalissima contro Campobasso per 71-51. Percifre di tutto rispetto in questa edizione delle finali: 10.2 punti, 10 rimbalzi, 1.8 assist per 14.8 di valutazione che le hanno permesso di essere inserita nel quintetto ideale della manifestazione. Si è invece fermato al girone eliminatorio il ...

Ventitreesima giornata a ritmo variabile: meglio non si potrebbe definire questo turno di Serie A1 2023-2024, che ha ingarbugliato ancor di più sia la lotta per la vetta della classifica che quella ... (oasport)

Basket Serie A2 femminile – San Giorgio al rush finale: play off in cassaforte e mirino sul 4° posto. Fietta: “Mettiamoci sempre il cuore” - San Giorgio Con i play off già in cassaforte, il MantovAgricoltura si appresta ad affrontare le ultime tre partite di regular season con l’obiettivo di ...vocedimantova

In Irlanda due squadre di Basket dovranno rigiocare 3 decimi di secondo di una partita - Per un ricorso parzialmente accolto dopo una partita di playoff decisa all'ultimo tiro: è un caso piuttosto eccezionale, ma non è la prima volta ...ilpost

La vittoria dell’Iowa sulla LSU batte il record di partita di Basket universitaria femminile più vista - A Caitlin Clark è stato chiesto cosa avesse detto dopo la vittoria per 94-87 dell'Iowa sulla LSU negli Elite Eight di Albany, una partita in cui Clark ha ...telepacenews