Basket | Eurolega | successo di Monaco e Barcellona | si lotta ancora per il terzo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella giornata del 4 aprile vanno in scena quattro match validi per il 33esimo turno di2023/24. L’Olympiacos Piero ha la meglio in trasferta sulla Stella Rossa per appena un possesso. La partita finisce infatti 86-89 in favore degli ospiti. Vittoria di misura anche sul campo di, dove i padroni di casa hanno sfidato lo Zalgiris. L’incontro ha visto i monegaschi siglare ilper soli tre punti, con il tabellone che segnava 69-66 al momento della sirena. Vittoria casalinga ottenuta anche dal, che vince contro il Maccabi per 92-89, in un’altra combattuta partita della serata. In trasferta, il Partizan riesce invece ad imporsi sull’Alba Berlino. Il match termina 94-83 in favore degli ospiti, con i berlinesi che proseguono la loro striscia negativa. Infine, il Villeurbanne ha la meglio in ...