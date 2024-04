Basket divisione regionale 1 Testa ai play-off per Certaldo e Cerretese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un ultimo impegno dopo la sosta per le festività pasquale per le formazioni del circondario impegnato nel campionato di1. Tre gare la cui posta in palio non è così determinante per nessuna delle tre squadre locali visto che tutte hanno già centrato il proprio obiettivo. Partiamo dal girone B, dove la Virtusè già certa di partecipare ai-off. Al massimo il team di coach Andrea Crocetti può ambire a guadagnare una posizione, dall’attuale settima alla sesta, ma ciò non cambierebbe poi troppo il tabellone-off con i bianconeri che dovrebbero affrontare la terza in classifica anziché la seconda. Sabato alle 21 alla palestra di Canonica la Virtus ospiterà proprio la Montesport Montespertoli, che invece è già matematicamente salve visto l’ampio margine di 10 punti dalla ...