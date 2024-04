Barista di professione | spacciatore per hobby | beccato con cocaina e hashish

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lavorava comee nel tempo libero spacciava. Un 30enne è stato arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Civitavecchia, quando nel pomeriggio del 29 marzo scorso, nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno trovato in possesso di droga. Polizia arresta 28enne,– foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comGli agenti, durante un controllo all’interno di un bar, nel comune di Allumiere, insospettiti dal nervosismo del giovane dipendente, hanno proceduto ad approfondire il controllo estendendolo anche alla sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze. La perquisizione in auto e in casa dell’uomo A bordo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto 13 involucri in nylon trasparente contenentiper ...