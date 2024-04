Bari | il centrosinistra si spacca e saltano le primarie

(Di giovedì 4 aprile 2024) AGI - L'inchiesta su una compravendita di voti a Triggiano, nel barese, fa saltare il tavolo delsulle regole delleche avrebbero dovuto designare il candidato nel capoluogo pugliese. Le indagini hanno riguardato anche un assessore della giunta regionale pugliese guidata dal dem, Michele Emiliano, che si è dimessa oggi. Arrestato, inoltre, il marito dell'assessore. Per questa ragione Giuseppe Conte, arrivando a, ha fatto sapere che per il Movimento 5 Stelle non ci sono più le condizioni perdi coalizione. E, dunque, i pentastellati sosterranno Michele Laforgia, nome su cui punta anche Sinistra Italiana. Dall'altra parte, con Vito Leccese, rimangono il Partito Democratico e l'altra metà di Avs, quella verde di Angelo Bonelli. Una mossa, quella di Conte, che taglia a metà il fronte ...

Il primo confronto pubblico tra Laforgia e Leccese , candidati alle primarie del centrosinistra a Bari, è organizzato da Nuovo Quotidiano di Puglia. alle Officine degli Esordi in via Crispi il... (quotidianodipuglia)

Leccese resta in campo nonostante lo stop alle Primarie: "Non accetto lezioni di moralità" - Non si è fatta attendere la reazione di Vito Leccese alla richiesta di Michele Laforgia di sospendere le Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco a Bari, fissate per domenica 7 ...baritoday

Nichi Vendola: «Lavoro fino all'ultimo per non andare divisi» - Lo ha detto il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, prima di salire sul palco con Giuseppe Conte e il candidato per le primarie del centrosinistra di Bari Michele Laforgia per l'evento "Un ...lagazzettadelmezzogiorno

Elezioni Bari, Conte si sfila da primarie ed è scontro con Pd - (Adnkronos) - Il terremoto giudiziario in Puglia, che ha scosso la giunta di Michele Emiliano, arriva fino ai gazebo di Bari, già in via di allestimento, per le primarie di domenica. Il leader del M5S ...reggiotv