Bari | Furfaro Pd | ‘M5s da uno vale uno a uno decide per tutti | che sconforto’

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr (Adnkronos) – “La ‘primavera pugliese’ nasce dalla primarie, dalla partecipazione popolare, dalla voglia di riscatto di una terra che non ha mai voluto che i propri destini fossero decisi a Roma o da capi partito che pensano dire per. Anche quando il destino sembrava segnato dal ceto politico, i pugliesi hanno sovvertito i pronostici e fatto la scelta giusta. Bisogna fidarsi della propria gente”. Lo dice Marco, responsabile Iniziative politiche della segreteria del Pd. “Che sconforto vedere un partito nato sul principio dell'”unouno” a uno cheper. Noi crediamo in un’altra politica. L’etica e la moralità in politica non si coltivano specchiandosi tra i divani di Montecitorio in solitudine, ma con la propria gente -prosegue ...

