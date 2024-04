Bari | fonti Nazareno a Conte | Pd non accetta lezioni di moralità

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (askanews) – “La scelta didi uscire dalle primarie è incomprensibile. Se il Movimento 5 stelle pensa di vincere da solo contro la destra proceda pure”. Lo riferisconodel, dopo che il leader M5s ha detto di non vedere più le condizioni per le primarie nel capoluogo pugliese. “Ma – aggiungono dal– abbia rispetto per la città di, per gli elettori di centrosinistra e non pensi di daredia nessuno. Il Pd resta al fianco diche ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione. Siamo certi che il Pd insieme al centrosinistra vincerà di nuovo le econtro questa destra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

