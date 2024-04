Bari e la Puglia | l' ex paradiso del Pd diventato ormai incubo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) C’era una volta ladem in terra”, modello di onestà e buon governo progressista, terra aperta alla modernità e all’inclusione, marchiata dall’effigie vendoliana arcobaleno prima, e dal decisionismo burbero di Emiliano, poi. Insomma un Eden democratico. Ma oggi? La realtà si sta incaricando di togliere i lustrini dal Tavoliere, per disvelare uno scenario tragicomico e a tratti inquietante. Stamane sono stati arrestati e messi agli arresti domiciliari Alessandro Cataldo, marito dell'assessore regionale ai Trasporti del Pd, Anita Maurodinoia, e il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli. Lo stesso assessore, meglio nota come “Lady Preferenze”, si è dimessa da tutti gli incarichi. L’accusa? Gli indagati avrebbero messo in piedi un giro di compravendita di voti, che prevedeva una ricompensa di 50 euro per ogni croce sulla scheda. “Un ...