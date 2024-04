Bari-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Per evitare i playout i pugliesi sono chiamati a vincere contro i grigiorossi che, dal canto loro, non possono più inciampare se vogliono raggiungere la promozione diretta.si giocherà venerdì 5 aprile 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I due punti ottenuti nelle ultime sei partite testimoniano il momento difficile dei pugliesi, partiti con l’obiettivo di raggiungere almeno i playoff ed ora impegnati ad evitare il playout. Ecco perchè la squadra di Iachini deve ritrovare in fretta la vittoria I grigiorossi sono reduci da due sconfitte consecutive, ma la promozione non dovrebbe essere in pericolo. La squadra di Stroppa è al momento quarta a 56 punti, a ...