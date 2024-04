Bari | Conte | “Non ci sono più le condizioni per le primarie Noi avanti con Laforgia”

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Non cipiù leper svolgere seriamente le, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidatopermangano immutate anzi si rafforzano". Lo ha riferito il leader del M5S, Giuseppe, in una conferenza stampa convocata aprima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele

