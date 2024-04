Bari | Conte manda all’aria le primarie e molla Schlein | “Non ci sono condizioni”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giuseppe, ex Primo Ministro italiano e attuale leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che il suo partito ritira il sostegno alledel centrosinistra a, previste per domenica prossima. La decisione è stata motivata dalle recenti inchieste giudiziarie che hanno gettato ombre sulle consultazioni elettorali, accrescendo le preoccupazioni riguardo all’integrità del processo democratico.Leggi anche:, il fascino discreto della borghesia che ha fregato la città Le parole di Giuseppe: “Stiamo denunciando da tempo” Il leader pentastellato ha citato specificamente due questioni che hanno influenzato la decisione del Movimento 5 Stelle: l’inchiesta relativa al rischio di scioglimento del Consiglio comunale diper presunti legami con la mafia e il ...

