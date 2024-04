Bari | arrestato per corruzione il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono due gli arresti effettuati nel corso della mattinata del 4 aprile in provincia di. Aile Alessandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai trasporti della regione Puglia Anita Maurodinoia, sono finiti ai domiciliari con l’accusa dielettorale e associazione a delinquere. La nuova inchiesta della procura diriguarda le elezioni del comune die le elezioni comunali di. Agli arresti domiciliari, come riporta Corriere, anche Armando De Francesco, consigliere municipale ditra il 2014 e il 2019 per la lista “Sud al Centro” in qualche modo, secondo gli inquirenti, collegato a Cataldo.