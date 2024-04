Barcellona-Maccabi Tel Aviv | Eurolega | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Questa sera alle 20.30, al Palau Blaugrana, ilospita ilTelnella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di. Una sfida che promette scintille e in cui entrambe le formazioni vorranno far bene per provare a scalare posizioni in classifica in vista della fase ad eliminazione. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere in tv il matchTelTel: le(Credit foto – Barcelona FC)Sfida d’alta classifica per questa penultima giornata della regular season di. il...