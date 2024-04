Bambina scomparsa | ricerche frenetiche Il mistero di un video

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Interpol ha diramato un avviso giallo concernente ladi Danka Ilic, unadi soli 2 anni. La piccola Danka è sparita nella giornata di martedì 26 marzo, mentre era in compagnia della madre nelle vicinanze della città di Bor, in Serbia. La notizia della suaha scosso l’intera nazione, e lesi sono estese su scala europea. La madre di Danka, Ivana, ha condiviso con la stampa l’angoscia di quel momento: durante una passeggiata a Banjsko Polje, ha perso di vista la figlia per un attimo, per poi non ritrovarla più. Malgrado le incessantie l’attivazione del sistema Amber Alert in Serbia – una procedura di allarme nazionale per i casi di sospetto rapimento di minori – non sono stati fatti finora passi avanti significativi verso il ritrovamento della ...

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Il corpo di Audrii Cunningham, la Bambina di undici anni scomparsa una settimana fa durante il tragitto verso una scuola in Texas, è stato ritrovato in un fiume. ... (dayitalianews)

Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una Bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia . La piccola è sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava... (leggo)

Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una Bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia. La piccola è sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava... (leggo)

Bambina di due anni scomparsa in Serbia, l'Iterpol lancia l'allarme: si cerca Danka in tutta Europa. Il giallo del video a Vienna - Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una Bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia. La piccola è sfuggita al controllo della mamma mentre si ...leggo

Allerta Amber per la piccola Danka: si cerca in tutta Europa - Si cerca in tutta Europa la piccola Danka scomparsa nel nulla: stava giocando, era insieme alla sua mamma e poi è sparita. Che fine ha fatto E' stata rapitaultimenotizieflash

La violenza negli occhi dei bambini: "vittime collaterali" di quella sulle donne, nel 2023 vi hanno assistito in 5.000 - Occhi troppo piccoli per sopportare tanta violenza eppure, in Italia, lo scorso anno migliaia di bambini sono stati costretti ad assistere alle aggressioni contro la mamma. Oltre cinquemila minori ...leggo