(Di giovedì 4 aprile 2024) La scomparsa risale al 26 marzo scorso, quando laera in giro con la mamma per una passeggiata. La donna ha raccontato che in un attimo l’ha persa di vista. Scomparsa unadi due– Ilcorrieredellacittà.comImmediatamente sono scattate ledi cui si sta interessando anche l’Interpol, l’organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale. L’ipotesi è che lasia stata rapita.di duenelSono ormai nove giorni che dellaIlic, unadi duedi origini serbe, non si hanno più notizie. Il 26 marzo scorso, laera con la mamma ...

Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una Bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia . La piccola è sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava... (leggo)

Allerta in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, una Bambina di due anni sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia. La piccola è sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava... (leggo)

Assemini, frontale nella notte: due feriti in codice rosso - Schianto nella notte ad Assemini con due feriti trasportati in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno all’una in via Is Canadesus dove una Fiat 500 e una Opel Astra, per cause in via ...unionesarda

Bambina di due anni scompare nel nulla: ricerche a tappeto per ritrovare la piccola Danka - Sono ormai nove giorni che della piccola Danka Ilic, una Bambina di due anni di origini serbe, non si hanno più notizie. Il 26 marzo scorso, la piccola era con la mamma nella città di Bor. Le due ...ilcorrieredellacitta

Germania, Bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato: ferita gravemente - Una Bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale ...ilgazzettino