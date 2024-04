Bambina di 4 anni accoltellata da un 34enne in un supermercato in Germania | operata d’urgenza | è grave

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unadi 4è statain undi Wangen-Allgau, in, nello stato di Baden-Württemberg, nel sud del Paese. L’aggressore è un uomo di 34, che è stato arrestato dalla polizia locale senza opporre resistenza. La bimba, che si trovava con la madre nel, è stata ricoverata ein ospedale. Attualmente, secondo quanto riportato dalla polizia locale, èma in condizioni stabili. Come riporta Der Spiegel, il movente e l’esatta dinamica del reato non sono ancora chiari. Secondo una prima ricostruzione, ilè stato disarmato da una persona presente nel, che gli ha preso il coltello e ha chiamato poi ...

