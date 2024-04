Bambina di 2 anni scomparsa | l’Interpol | sarebbe stata uccisa

(Di giovedì 4 aprile 2024)di 2nel nulla il 26 marzo in Serbia.sparita nel nulla il 26 marzo. In campo scendeDanka Ilic, unadi due, ènel nulla da circa una settimana, martedì 26 marzo 2024. Si trovava nei pressi della città di Bor, in Serbia, insieme alla madre, quando è sparita.ha diramato un avviso giallo per la sua, estendendo le ricerche a tutta Europa. L’ultimo avvistamento accertato di Danka risale al 26 marzo, quando si trovava al parco con la madre. Secondo le testimonianze, laavvicinata da una donna sconosciuta che l’avrebbe attirata con un giocattolo. Da quel momento, di ...

Una Bambina di 4 anni è stata accoltellata in un supermercato di Wangen-Allgau, in Germania , nello stato di Baden-Württemberg, nel sud del Paese. L’aggressore è un uomo di 34 anni , che è stato ... (ilfattoquotidiano)

La piccola Danka Ilic , «la bambina scomparsa in Serbia è stata uccisa , e per questo crimine sono state fermate due persone»: lo ha annunciato il presidente serbo... (leggo)

Una Bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale e ... (secoloditalia)

Morì a 6 anni in spiaggia a Margherita di Savoia: non fu annegamento, decesso per miocardite - CANOSA - È stata una miocardite acuta la causa della morte del bambino di sei anni di Canosa, deceduto improvvisamente nel luglio scorso sulla spiaggia di Margherita di Savoia durante un campo estivo.lagazzettadelmezzogiorno

