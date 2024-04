Baltimora | la sciagura del cargo | la nave ancora incastrata tra le travi d' acciaio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il maltempo sta ostacolando le operazioni di messa in sicurezza di quel che resta del ponte Francis Scott Key crollato anel fiume Patapsco il 26 marzo. Il corso d'acqua è molto torbido e la visibilità è quasi nulla per i sommozzatori. Un video della Guardia Costiera mostra la portata del disastro riprendendo il punto dell'impatto: si vedono le massiccein ??del ponte attorcigliate come nastri mentre i container di metallo frantumato penzolavano pericolosamente dallamercantile. Il ponte è crollato idopo essere stato colpito dallamercantile Dali, che dopo aver lasciatoera diretta allo Sri Lanka. Le autorità ritengono che sei lavoratori siano morti nel crollo. Altri due sono sopravvissuti. Laresta ferma, i suoi 21 ...