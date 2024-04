Ballate d’autore e sonorità jazz La tavolozza di Ruggero Marazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il tango, il grandee la canzoneche si muove traamericane e bossa nova.eleganti e raffinate in un triplo appuntamento all’insegna della musica. Sono i concerti che risuoneranno nel fine settimana del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Si comincerà oggi alle 19 con una serata dedicata al tango argentino: la ballerina e insegnante Maria Liberti si esibirà nella danza più passionale, in tutte le sue forme ed espressioni, e coinvolgerà il pubblico in una ritmata milonga, mentre il pianista Francesco Parravicini e la cantante Sofia Maria Riva ripercorreranno alcune delle canzoni più note della storia del tango. Domani alle 20 si cambierà atmosfera con il palco di via Giovanni da Sovico che accoglierà il cantautore e chitarrista milanese...