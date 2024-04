Ballardini | “A Salerno gara importante non decisiva”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe non è l’ultima chiamata poco ci manca. Il Sassuolo che anticipa domani sera a, è obbligato a fare risultato pieno per provare a risalire quella classifica che vede i neroverdi inchiodati al penultimo posto. Ad un sola lunghezza da Empoli e Frosinone che stanno un gradino più alto. Quindi situazione non compromessa ma comunque difficile, alla luce della mancanza di Berardi, l’unico del Sassuolo a fare la differenza.ha cercato la soluzione per sostituire un giocatore più, mantenendo la difesa a quattro, ma cambiando qualcosa sul fronte offensivo. “È una partita, certamente non– ha detto oggi il mister alla vigilia della sfida – Da quando siamo arrivati a Sassuolo abbiamo fatto 4 punti in 4 partite – 1 vittoria, 1 pari e 2 ...

