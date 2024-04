Bagarini per saltare la coda agli Uffizi | nei guai quattro persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze, 4 aprile 2024 -che, interponendosi fra le file di turisti, ne ostacolavano il relativo accesso, tentando la vendita, in assenza di autorizzazione, di titoli validi per l'ingresso ai musei, con tariffe raddoppiate rispetto a quelle ordinariamente indicate dal Ministero della Cultura, sono state scoperte dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze. Sequestrati 58 biglietti validi per l'accesso alla Galleria dell'Accademia, in procinto di essere ceduti a 25 euro l'uno a fronte dei 16 euro previsti, e 16 biglietti validi per la Galleria degli, al prezzo di 40 euro l'uno in luogo dei 26 euro. Le fiamme gialle, si spiega in una nota, hanno intensificato i controlli finalizzati a reprimere il fenomeno illecito del bagarinaggio per accedere alla Galleria degli ...