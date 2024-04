(Di giovedì 4 aprile 2024) Online sono comparsi i primi giudizi negativi sulle prime sequenze del film di Sam Taylor-Johnson. I fan di Amynon hanno perso tempo e hanno criticato ildito, il film biografico sulla vita di Amy. Dopo la pubblicazione del video, sul web sono fioccati termini come 'maledetto' per descrivere quanto visto e soprattutto sentito. La rabbia e la confusione dei fan sono concentrati sulla performance di Marisa Abela, l'attrice che interpreta la cantante, perché il movimento delle labbra non sarebbe aderente alla caratteristica voce di Amy. Primi giudizi Lea Marisa Abela nascono sin dalla scelta dell'attrice in fase di casting, secondo i fan non abbastanza somigliante …

Focus Features ha diffuso il secondo poster di Back to Black , il biopic su Amy Winehouse con protagonista Marisa Abela. È stato diffuso un secondo poster di Back to Black , il biopic su Amy Winehouse ... (movieplayer)

Questo mese arriverà il musical dedicato alla cantautrice scomparsa nel 2011 In attesa dell' arrivo nelle sale di Back to Black , biopic dedicato alla figura di Amy Winehouse , è disponibile su Amazon ... (movieplayer)

Amy Winehouse, il documentario su Back to Black è su Amazon in attesa del biopic in arrivo in sala - In attesa dell'arrivo nelle sale di Back to Black, biopic dedicato alla figura di Amy Winehouse, è disponibile su Amazon il documentario dedicato ai vari momenti affrontati dalla compianta cantautrice ...movieplayer

Notebook 25 Set Back to School Honor: notebook, smartphone e accessori in offerta fino al 31 settembre. - 20 Feb Apple Watch Ultra e Macbook Pro 2023 tra le migliori offerte del giorno su Amazon. 23 Gen Al miglior prezzo da eBay troviamo il MacBook Air con processore M2. 25 Nov Offerte Huawei per questo ...hdblog

Back to Black, critiche al trailer del biopic su Amy Winehouse - Le critiche a Marisa Abela nascono sin dalla scelta dell'attrice in fase di casting, secondo i fan non abbastanza somigliante a Amy Winehouse. Inoltre, la performance nel trailer non è affatto ...movieplayer