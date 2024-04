Aviaria, dopo contagi bovini-uomo alert su consumo latte crudo - L'epidemiologo Usa Eric Feigl-Ding: 'Preferirlo sempre pastorizzato'. Ciccozzi: 'Possibilità remota solo se si munge a mano' ...adnkronos

Acido gliossilico nella crema per capelli fa male Il nefrologo Ferraro: «Prestare attenzione ai sintomi, dalla nausea al vomito» - Ha destato molto scalpore il caso, riportato dal “New England Journal of Medicine”, di una giovane donna di soli 26 anni che ha sofferto di un'improvvisa insufficienza ...ilmessaggero

Aviaria e rischio pandemia, Usa al lavoro per strategie e vaccini - Gli Stati Uniti quanto sono preparati per una eventuale pandemia di influenza Aviaria La risposta dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dopo i casi nei bovini in Texas Quanto so ...adnkronos