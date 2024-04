Auto perde il controllo | 5 feriti gravi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì sulla strada provinciale 25, all’altezza di Mottola. Un’sulla quale viaggiavano cinque persone, pare abbia perso ilper cause ancora da accertare, finendo fuori strada. Nel sinistro non sarebbero state coinvolte altre vetture. Il bilancio è di 5 persone ferite, alcune delle quali trasferite in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

