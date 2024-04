Auto elettriche | nel 2024 una su quattro sarà cinese | Europa in forte ritardo

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 4 aprile 2024)cinesi all’arrembaggio ed è anche colpa dell’industria europea oltre ad essere merito e delle aziende cinesi e del governoche hamente incentivato lo sviluppo della mobilità sostenibile. Le case europee arrancano nella produzione dell’elettrico, in parte anche perché (probabilmente) devono smaltire le forniture delletermiche prima di passare in toto sulla mobilità elettrica. In più, la Cina è partita molto prima ed ha investito molto su ricerca e sviluppo e oggi è la principale fonte di approviggionamento delle batterie pere non solo. Xiaomi SU7 si può acquistare: berlina elettrica da 27600 euro: in1 su 4 La crescita delle...