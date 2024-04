Auto al semaforo prende fuoco La conducente si salva in extremis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Momenti di paura quelli vissuti ieri mattina a Gemonio quando intorno alle 7 è stata avvolta dalle fiamme un’mentre percorreva la statale 394 nei pressi del. Grande lo spavento per ladella vettura. La donna è riuscita ad uscire dall’abitacolo giusto in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili deldel comando provinciale di Varese con un’pompa, che sono riusciti a domare le fiamme, la vettura comunque è andata interamente distrutta. Sempre ieri mattina intorno alle 10, 30 soccorsi in azione tra Busto Arsizio e Olgiate Olona sul Sempione per un incidente che ha coinvolto un furgone e un’. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza di Areu e gli agenti della Polizia locale bustese per i rilievi. Fortunatamente non ci ...