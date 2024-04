Attacco imminente | allarme in Israele | la vendetta iraniana e l' incubo guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Massima allerta inper un possibile,dall'Iran. Siamo a un punto delicatissimo della crisi in Medio oriente che rischia di deflagrare in un conflitto molto più ampio. Lo Stato ebraico è in "massima allerta" per la possibile risposta al raid sul consolato di Teheran a Damasco dei giorni scorsi. Lo riferisce il quotidiano Haaretz. L'Idf - si legge - ha già rafforzato il suo comando di difesa aerea e ha sospeso il congedo dette truppe. Nel dettaglio si teme uncombinato con droni e missili. Questa mattina il quotidiano arabo Al Mayadeen ha scritto che la Cia avrebbe informatoche l'Iran potrebbe sferrare uncontro il suo territorio, ovvero entro le prossime 48 ore. Alti funzionari dell'Intelligence americana ...