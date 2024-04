(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli attacchi russi sulla città dihanno provocato la morte di tre operatori dell'emergenza. Lo ha detto - come riporta il Kyiv Independent - il governatore dell'oblast di, Oleh Syniehubov, su Telegram. L'è avvenuto connella notte tra mercoledì e giovedì, danneggiando diversi edifici residenziali. Le vittime sono state colpite mentre stavano svolgendo operazioni di soccorso di alcuni civili a seguito di un precedente. Nella notte - riferisce Syniehubov - sono state registrate numerose esplosioni in città e numerosirussi sono stati segnalati nella zona.

“La nostra Costituzione è sotto attacco , la maggioranza che vuole che la magistratura torni sotto il controllo della politica come avveniva durante il fascismo” . A dirlo è stato il senatore del ... (ilfattoquotidiano)

Attacco con droni su Kharkiv, uccisi tre soccorritori - Gli attacchi russi sulla città di Kharkiv hanno provocato la morte di tre operatori dell'emergenza. Lo ha detto - come riporta il Kyiv Independent - il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehu ...ansa

4 aprile 1949, con la firma del Patto Atlantico nasce la Nato - Secondo l’articolo 5, un Attacco contro un membro è un Attacco contro tutti ... L’8 febbraio del 1952 avvenne il primo allargamento con l’adesione della Grecia e della Turchia. Il 9 maggio del 1955 un ...lanazione

Attentato a Damasco Israele non vuole fermarsi - Risposta. Anche se l’IDF, le forze armate israeliane, seguendo una pratica consolidata, non ha confermato o negato l’Attacco, l’ipotesi è molto plausibile, anche perché il raid si inserisce in una ...italiaoggi