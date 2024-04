ATP Montecarlo | Rafael Nadal annuncia il forfait | “Il mio corpo non mi permette di giocare oggi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma poco fa in seguito all’annuncio ufficiale di, che ha datoper il Masters 1000 di2024. Il leggendario tennista spagnolo, iscritto fino a poche ore fa al main draw monegasco grazie al ranking protetto, ha deciso di rinunciare al torneo a causa del riacutizzarsi di problemi alla schiena e agli addominali. “Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a. Il miosemplicemente non me lo. E anche se lavoro duro e faccio il massimo sforzo ogni giorno con la voglia die competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che ...