ATP Montecarlo | definite le 4 wild card | una andrà a Matteo Berrettini!

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quest’oggi, alla vigilia del sorteggio del main draw, il direttore del torneo David Massey ha svelato i nomi dei giocatori che riceveranno laper l’imminente Masters 1000 di2024. Tra i quattro invitati per il tabellone principale c’è anche l’azzurro, attualmente impegnato nell’ATP 250 di Marrakech ed esentato dunque dalle qualificazioni (che avrebbe disputato grazie al ranking protetto) nel Principato. Oltre al romano, entrano atramiteanche il padrone di casa Valentin Vacherot, lo svizzero Stanislas Wawrinka ed il francese Gael Monfils. Per quanto riguarda invece il tabellone cadetto, tre slot su quattro (l’ultimo verrà assegnato prossimamente) sono stati riservati a Lucas Catarina, Diego ...

