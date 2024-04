Atp Montecarlo | altro forfait di Rafa Nadal dopo quelli agli Australian Open e Indian Wells

(Di giovedì 4 aprile 2024)elnon parteciperà al Masters 1000 di. Lo spagnolo ha annunciato la sua assenza tramite un post sui suoi profili social: “Devo dirvi che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo non lo permette ancora. Anche se sto lavorando duro e facendo il massimo sforzo ogni giorno con tutta la volontà che ho di giocare e competere in questi tornei così importanti per me, la verità è che a oggi non posso giocare”. ¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo —(@el) April 4, 2024 “L’unica cosa che posso fare è accettare la situazione e provare a guardare l’imminente ...

