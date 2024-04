ATP Marrakech | Carballes Baena e Vukic fanno fuori Evans ed Ofner | ko anche Wawrinka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Aè scesa in campo la parte ‘non italiana’ del tabellone. Dopo quattro azzurri in campo nella giornata di ieri, con tre vittorie ed una sconfitta, oggi vanno in archivio le altre quattro partite degli ottavi di finale. Dalla parte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ci saranno Aleksandare Mariano Navone. Per il primo una partita combattutissima con l’austriaco Sebastian, numero 2 del seeding, conclusasi solo al tiebreak del terzo set dopo che i due hanno avuto il ‘braccino’ con quattro break in fila. L’argentino è riuscito ad avere la meglio su Stan: lo svizzero è apparso in controllo della partita per quasi un’ora, per poi cedere alla distanza. Sorpresein alto, lì dove ci sono Fabio Fognini e Pavel Kotov. L’altro quarto di finale vedrà Roberto ...