Atp Marrakech 2024 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 5 aprile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di. Tanta Italia in campo, con Fabio Fognini che sfida il russo Kotov per un posto in semifinale e soprattutto con il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Si parte alle 13.00 con la sfida tra il campione uscente Carballes Baena e il qualificato Moreno de Alboran. Di seguito ilcompleto. CENTER COURT Ore 13:00 – Carballes Baena vs (Q) Moreno de Alboran a seguire – (Q) Fognini vs Kotov a seguire – (PR) Berrettini vs (4) Sonego a seguire – (7) Navone vs Vukic o (2) Ofner SportFace.