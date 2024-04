Atp Houston 2024 | montepremi e prize money

(Di giovedì 4 aprile 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 1° a domenica 7 aprile sui campi in terra battuta della città texana. Il seeding è di alto profilo e può annoverare al suo interno, tra gli altri, anche gli statunitensi Ben Shelton, Frances Tiafoe e Brandon Nakashima e gli argentini Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Ai nastri di partenza per l’Italia c’è Luciano Darderi, che vuole continuare a scalare la classifica dopo il titolo conquistato sul rosso di Cordoba nella prima metà di febbraio. Tanti i tennisti interessanti al via: dagli australiani Jordan Thompson e Thanasi Kokkinakis al transalpino Benoit Paire passando per il peruviano Juan Pablo Varillas, il colombiano Daniel Elahi Galan ed il canadese Denis Shapovalov, entrato in tabellone grazie ad ...

