Atp Houston 2024 | Darderi vola ai quarti di finale | battuto al tie-break del terzo set Cerundolo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una giornata da incorniciare per il tennis azzurro, con risultati eccezionali tra Marrakech e Bogotà, si è conclusa con la prestigiosa vittoria di Lucianonell’ATP 250 di. Il tennista italo-argentino ha infatti piegato in tre set il più quotato Francisco, seconda forza del seeding, staccando il pass per idi. 6-4 2-6 7-6 il punteggio del match, durato 2h31? di gioco, conche si è ripetuto dopo l’esordio contro Kudla (in cui aveva avuto la meglio in rimonta, dopo oltre due ore e dopo aver salvato tre match point). Virtualmente numero 67 del ranking (e 38 della Race), aise la vedrà contro il vincente del derby americano Giron-Wolf. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Nel ...