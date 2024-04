ATP Estoril 2024 | Ruud ed Hurkacz ai quarti | Borges elimina Musetti Avanti anche Gasquet

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si sono delineati idi finale nel torneo ATP 250 di. Non ci sarà tra i migliori otto Lorenzo, che è stato sconfitto dall’idolo di casa Nuno. Una brutta prestazione quella del toscano, che era all’esordio stagionale sulla terra rossa, con il portoghese che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3.affronterà ora il cileno Cristian Garin, che ha superato in rimonta il francese Arthur Fils, testa di serie numero cinque, per 2-6 6-4 6-4. Tutto facilissimo per il norvegese Casper. La testa di serie numero uno ha sconfitto agevolmente l’olandese Botic Van de Zandschulp con un perentorio 6-1 6-2. Adesso il norvegese se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics, che ha annullatoun match point a Gael Monfils, prima di ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Borges , incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Estoril 2024 (terra rossa). Per il carrarino, testa di serie numero tre e beneficiario ... (sportface)

Si ferma contro Borges la corsa dell'italiano Lorenzo Musetti in Portogallo, sconfitto per 2-0 nel torneo Atp 250 di Estoril . Dopo un primo set in cui l'azzurro si era portato avanti di un break, ma ... (gazzettadelsud)

Lorenzo Musetti si blocca subito nell’ATP 250 di Estoril in Portogallo. Il carrarino viene sconfitto con il punteggio di 7-6(4) 6-3 al debutto in un 1 ora e 35 minuti di partita. Dopo i buoni ... (oasport)

Tennis ATP 250 Estoril, Musetti non supera l’esame di portoghese: Nuno Borges vince in due set 7-6 6-3 - Non inizia al meglio la stagione sulla terra rossa di Lorenzo Musetti, che dopo le belle prestazioni messe in campo al Master 1000 Miami Open cede in due set all’esordio all’ATP 250 di Estoril contro ...sport.virgilio

LIVE Musetti-Borges 6-7 3-6, ATP Estoril 2024 in DIRETTA: l’azzurro cede al padrone di casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:58 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Borges. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA S ...oasport

ATP Estoril 2024, Musetti out contro Borges: il racconto - ATP Estoril 2024, Musetti out al primo turno: vince Borges Continua il tour internazionale dei tennisti italiani in giro per il mondo questa settimana. C’è chi gioca in Africa a Marrakech come Fognini ...tag24