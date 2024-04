Atletica | Parigi 2024 | il Kenya annuncia il team maratoneta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilha comunicato ildi maratoneti che parteciperà ai Giochi di. La squadra è composta da cinque uomini e sei donne. Presente all’appello Eliud Kipchoge, 39enne bi-olimpico, insieme a Benson Kipruto, che ha conquistato il successo nella maratona di Boston. Durante l’inverno, la nazionale ha perso Kelvin Kiptum, morto in un incidente d’auto. Tra le donne, presenti Peres Jepchirchir, oro olimpico a Tokyo 2020 e Brigid Kosgei, che aveva conquistato l’argento. Non manca Helen Obiri, che ha vinto le maratone di Boston e Chicago. Le squadre complete: Uomini: Eliud Kipchoge, Vincent Kipkemoi Ngetich, Timothy Kiplagat, Benson Kipruto, Alexander Mutiso. Donne: Ruth Chepngetich, Brigid Kosgei, Helen Obiri, Rosemary Wanjiru, Sharon Lokedi, Peres Jepchirchir. SportFace.

