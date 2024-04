Atletica Nella rassegna per società riservata ai Cadetti Tris di medaglie per la Stracarrara Frediani vince l’oro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un oro, un argento e un bronzo, per i giovani atleti dellache a Pietrasanta hanno partecipato alla prima delle cinque prove del campionato per(categoria) dei raggruppamenti Pisa-Livorno-Lucca-Pistoia-Grosseto e Massa-Carrara. Il sodalizio carrarese si è presentato con la squadra maschile formata da Michele Mucciolo, Davide Del Nero, Francesco Macchiarini, Matteoe Francesco Morotti; e con la squadra femminile formata da Alessia, Martina Rosi, Viola Ginesi, Matilda Buratti, Margherita Bianchini e Marta Conte. Fra i risultati di rilievo della competizione, c’è il primo posto conquistato da Alessiafoto, la prima a sinistra, campionessa toscana di categoria nel salto in alto) che migliora ulteriormente il ...

