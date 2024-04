Atalanta | la Fiorentina di Italiano rimane ancora indigesta | 5 sconfitte in 7 partite

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze. Il paradosso del risultato è l’ennesima dimostrazione che i binari su cui viaggiano l’esito finale di un match e la prestazione sono differenti. Non paralleli, ma nemmeno comuni. Ladi Vincenzosi dimostra una volta di più un avversario quantomeno indigesto per l’, ma la sconfitta solo per un gol di scarto lascia spalancato ogni tipo di scenario, perché un 1-0 all’andata non chiude niente. E, sebbene ci sia stata una sconfitta con pochissimo da salvare, è proprio il solo gol subito l’aspetto migliore che Gasperini e i suoi si portano a casa dalla trasferta del Franchi. Se la corsa verso la finale non è compromessa, è principalmente – ma si potrebbe dire anche esclusivamente – grazie alle parate di Marco Carnesecchi, che per due volte è stato prodigioso per togliere a Nico Gonzalez il gol che avrebbe ...

La squadra della Serie A che commette più falli è il Verona, e il Verona commette in media poco meno di 14 falli a partita. Se potessimo dare vita a un incubo in cui il Verona incontra il Verona, ... (ultimouomo)

L’Atalanta esce sconfitta di misura dalla gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e rimanda al ritorno il sogno finale. La formazione di Gasperini non è mai stata in ... (bergamonews)

Classifica difficile e calendario in salita: ora per la salvezza serve davvero un miracolo - Un’altra sconfitta per la Salernitana. Certo, il Bologna non era sicuramente l'avversario migliore da affrontare per la prima Salernitana targata Stefano Colantuono, infatti ...tuttosalernitana

Atalanta, contro la Fiorentina un serata storta: solo Carnesecchi tiene vivo l’obiettivo finale - Solo le parate di Carnesecchi permettono all’Atalanta di uscire dalla semifinale d’andata contro la Fiorentina con il discorso qualificazione ancora più che aperto. Per la Dea una serata storta contro ...bergamonews

Fiorentina-Atalanta 1-0, le spigolature di Serina. Troppi insulti a Gasperini, bel gesto i fiori per Barone. E abbasso la «costruzione dal basso» - Il turnover da preventivo si fa evoluto, ma stavolta non funziona. Serve l’eroe Carnesecchi per evitare il crollo. E la «costruzione dal basso» se diventa un dogma si trasforma in autolesionismo ...bergamo.corriere