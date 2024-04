Atalanta | Carnesecchi para tutto e va “all' attacco” di Donnarumma e Meret | sogno azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bergamo, 4 aprile 2024 – “” Marcoincanta in nere sogna l’. Mercoledì a Firenze, nella semifinale d’andata di Coppa Italia, il non ancora 24enne portiere riminese dell’ha fatto miracoli, salvando più volte la sua porta. Per l’ennesima volta, perché da inizio 2024 l’estremo difensore nato nel luglio del 2000 è sempre stato decisivo. All’Olimpico contro la Roma, al Meazza nelle due sfide di campionato e Coppa Italia contro il Milan o nella serata contro il Sassuolo in cui hato due rigori consecutivi a Pinamonti. (Quasi) insuperabile A Firenze le suete strepitose, sopratle due deviazioni nella ripresa su Nico Gonzalez, hanno evitato alla Dea un passivo più pesante dell’1-0, ...