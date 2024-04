Assegno inclusione in ritardo per le famiglie con componenti in condizioni di svantaggio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Problemi e ritardi per l’di(Adi) per leche hanno al loro internoindi. L’aiuto, che come ogni mese viene erogato il 27, tarda infatti ad arrivare a numerosi nuclei familiari idonei a causa di alcuni problemi di comunicazione tra Inps e Asl per il riconoscimento del sussidio. Il Ministero del Lavoro guidato da Maria Elvira Calderone ha chiesto di accelerare i tempi, con un appello diretto alle Asl e alle altre strutture sanitarie che devono validare ledie, in seconda battuta, all’Inps di operare più velocemente per erogare al più presto il sussidio allebisognose.diin tilt per i ...