Asl Roma 3 | al via V edizione di “Cardiologia Digitale 2024”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2o24- Un confronto per facilitare la diffusione di una moderna e consapevole culturanell’ambito sanitario: questo l’obiettivo del congresso promosso dalla Asl3 dal titolo “” che si svolgerà domani, venerdì 5 aprile, presso l’Hotel BelstayAurelia, in Via Bogliasco 27 a. L’evento, giunto alla V, è organizzato sotto la direzione scientifica del dott. Fabrizio Ammirati, Direttoree Direttore Dipartimento di Medicina dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, e rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza in un settore della medicina in grande espansione anche nella nostra regione, comparto in cui ilè alla ...