Ascolti tv ieri | cala Vanina e vola Chi l' ha Visto Boom Italia 1

(Di giovedì 4 aprile 2024) Glitv di, mercoledì 3 aprile 2024, hanno registrato per la serieUn Vicequestore a Catania su Canale 5 2.813.000 telespettatori, share 15.9% (QUI anticipazioni penultima puntata). Su Rai1 il film Il Meglio di Te ha registrato 2.334.000 telespettatori, share 12.5%, mentre su Rai3 Chi l'ha? un netto di 2.017.000 telespettatori, share 11.7%. La semifinale di andata di Coppasu1 Fiorentina vs Atalanta ha ottenuto 2.734.000 spettatori, 13.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Delitti in Paradiso 954.000, 4.5% e 678.000, 4.2% Rete 4 Fuori dal Coro 914.000, 6.1% La7 Una Giornata Particolare 907.000, 4.8% Tv8's Got Talent Best Of 477.000, 2.5% NOVE ...