Ascolti tv | braccio di ferro tra film e serie tv | Chi ha vinto la sfida?

(Di giovedì 4 aprile 2024)tv 3 aprile 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati arsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come sempre, chiamato a decretare il vincitore. La Rai ha puntato sulcon Maria Grazia Cucinotta ‘Il meglio di te’, mentre Canale 5 ha puntato sullatv ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. Vanina latv in onda su Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comRai 1 si affida al“Il meglio di te”, mentre su Canale 5 si accendono i riflettori sullatelevisiva “Vanina”. Ad ogni modo la domanda è sempre la stessa: ‘Chi hala gara di?’. Una curiosità alla quale daremo risposta anche oggi. Andiamo a scoprire quali sono state ...

Trascorrere la serata davanti alla tv in famiglia o anche da soli nel corso della settimana è un diversivo e anche un momento di relax che in tanti si concedono dopo una giornata di lavoro o di ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 25 marzo 2024. Ha preso il via l’ultima settimana di marzo che segna anche l’appuntamento con Pasqua. Giorni di preparazione alla festa nei quali prosegue la sfida tra la Rai e ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv mercoledì 27 marzo 2024. Ancora pochi giorni per l’arrivo di Pasqua e Pasquetta e le consuete gite fuoriporta. In attesa dei festeggiamenti prosegue, però, la consueta sfida tra la Rai e ... (ilcorrieredellacitta)

Va in ospedale per intensi dolori al braccio e al petto, ma muore appena torna casa a 33 anni - La Procura della Repubblica di Roma ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla morte di Alessio Sconza, trentatreenne deceduto improvvisamente nella sua abitazione nella notte tra il 28 e il 29 marzo ...baritalianews

Va in ospedale con forti dolori a braccio e torace, torna a casa e muore a 33 anni: aperta inchiesta - Forti dolori a braccio sinistro e torace ... Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ponte Milvio, che hanno ascoltato i famigliari. Su richiesta della Procura il referto ...fanpage

Spari per strada a Bari, feriti due giovani - Due giovani sono stati feriti in modo non grave con colpi di pistola la notte scorsa nel quartiere Carbonara di Bari. Intorno alle 4 la polizia è stata contattata dall'ospedale Di Venere, dove si eran ...ansa