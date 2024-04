Ascolti TV 3 aprile 2024 | auditel e share | Vanina Guarrasi o Il Meglio di Te

(Di giovedì 4 aprile 2024)TV 3Dopo il gran successo all’esordio, Giusy Buscemi cerca conferme con la seconda puntata di– Un vicequestore a Catania. Riuscirà a ripetersi con il 19% dicon più di 3 milioni di telespettatori ? La fiction Mediaset affronta il film in prima tv su Rai 1 “Ildi Te” con protagonista Maria Grazia Cucinotta. Tra le altre propostedi mercoledì 3troviamo Delitti in Paradiso su Rai 2, Chi l’ha visto su Rai 3. E poi la Coppa Italia con Fiorentina-Atalanta su Italia 1 e Fuori dal Coro su Rete 4. A seguire:Tv 3, datidi ieri ...

Bene anche Belve Nella serata di ieri, martedì 2 aprile 2024 , su Rai Uno, il film Ti Odio, anzi no Ti Amo porta a casa 2.174.000 telespettatori, per uno share 11.51%. Su Canale5 il match di Coppa ... (361magazine)

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri , martedì 2 aprile 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film ... (ascoltitv)

Una festa diffusa per parlare di pace: tutto il bello delle «Settimane della Cultura» - L a cultura come lievito che genera pace: è un’immagine suggestiva proposta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia che ha visto passare il testimone di Capitale della Cultura ...ecodibergamo

Amici 2024- Petit, Mida, Mew e Holden conquistano “Generazione zeta”: la classifica su Spotify Italia! - In Top 5, tra le canzoni dal più alto volume di Ascolti in streaming sulla piattaforma di Ascolti ... che nel pomeridiano di Amici 23 di Martedì 2 aprile ci viene mostrato in una crisi di pianto al ...mondotv24

Caso Osimhen, De Laurentiis interrogato: “Trattativa condotta da Giuntoli…” - Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen ...tag24