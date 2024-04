(Di giovedì 4 aprile 2024) Accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. E' accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Gilettiper. La Corte diha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip.è accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti

Resterà in cella Ilaria Salis , la docente italiana da 13 mesi in carcere a Budapest. Il tribunale ha respinto la richiesta dei domiciliari in Ungheria, che i legali della 39enne avevano chiesto. “Le ... (velvetmag)

Operazione antifrode in tutta Italia: coinvolta anche la Puglia - In un'operazione coordinata dalla Guardia di Finanza di Venezia e dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, sono state eseguite 24 misure cautelari e sequestri per un valore ...trmtv

Corruzione elettorale in provincia di Bari, indagata assessora Maurodinoia e arrestato il marito - La giudice Paola Angela De Santis ora ha disposto gli Arresti domiciliari per i due uomini, che secondo la Procura avrebbero gestito il sistema di scambio di voti pagando in alcuni casi 50 euro per ...fanpage

Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo, Cassazione dice sì - (Adnkronos) - Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. Baiardo è accusato di calunnia nei confronti del gior ...reggiotv