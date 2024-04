Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo | Cassazione dice sì

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) –per. La Corte diha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip.è accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti mentre per la stessa imputazione nei confronti di Giancarlo Ricca, sindaco di Cerasa, la Suprema Corte ha annullato con rinvio

Firenze, 4 aprile 2024 – C’è l’ok per gli arresti domiciliari a Salvatore Baiardo . Lo ha deciso la Cassazione con riferimento all'ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all'ex ... (lanazione)

Accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. E' accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo . La Corte di ... (sbircialanotizia)

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo . La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. Baiardo è accusato di calunnia nei ... (liberoquotidiano)

'Ndrangheta: nuovi Arresti nel chivassese. Le mani sull'A32 Torino-Bardonecchia e altri appalti - "Operazione Echidna", così com'è stata ribattezzata. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli Arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino ...giornalelavoce

Frodi ai danni della Ue, sul PNRR: 22 Arresti e sequestri per 600 milioni, perquisizioni anche in Campania - E' stata eseguita, infatti, un’ordinanza, contenente 24 misure cautelari personali (di cui 8 in carcere, 14 Arresti domiciliari e 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale) e ...salernotoday

Bari, si dimette l'assessora Maurodinoia indagata. Arrestati il marito e il sindaco di Triggiano. «Voti comprati per 50 euro» - Anche Arresti eccellenti. Tra gli arrestati, posti ai domiciliari, Sandro Cataldo, marito di Anita Maurodinoia (assessore regionale ai trasporti, anche lei indagata) e referente di Sud al Centro, e il ...ilmattino