Arresti a Bari | si dimette assessora Maurodinoia indagata

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "ha accettato le dimissioni dall'assessore ai Trasporti, Anita". Lo comunica in una breve nota la Regione.nell'inchiesta per voto di scambio che oggi ha portato a 10 ordinanze di custodia cautelare. Tra gli arrestati, ai domiciliari, c'è anche il marito dell', Sandro Cataldo.

Scoperto un sistema di immigrazione clandestina di minori: dall’aprile al novembre 2022 sono stati 43 gli adolescenti portati in Italia in questo modo. Una volta sbarcati a Bari con permessi falsi, ... (bari.repubblica)

Indagata nell'inchiesta della Procura di Bari per corruzione elettorale: si dimette l'assessora regionale Maurodinoia - Maurodinoia risulta tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Bari su un presunto sistema di corruzione elettorale che ha portato oggi a otto Arresti, tra cui quello (ai domiciliari) del marito ...baritoday

Corruzione elettorale, l'assessora regionale Maurodinoia si dimette: arrestati il marito e il sindaco di Triggiano - In particolare, le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte in più fasi dai Carabinieri ... destinatario dell’odierno provvedimento di sottoposizione alla misura degli ...foggiatoday

Corruzione elettorale nel Barese, voti comprati per 50 euro - Arrestato un sindaco Agli Arresti domiciliari è finito anche ... In particolare, le attività, coordinate dalla Procura di Bari e condotte in più fasi dai Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo ...notizie.tiscali