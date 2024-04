Arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia | aggredisce la compagna e gli distrugge il negozio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 aprile 2024)unperina Prossedi: primaildella, poila donna. I Carabinieri hanno compiuto l’arresto dell’accusato diin– Ilcorrieredellacitta.comE’ statounnella provincia di Latina, con l’accusa didi. Il soggetto è stato colto in fragranza di reato dalle forze dell’ordine, quando per motivi da chiarire stavando ildella propria compagnia e poi si era lasciato andare a un’aggressione verso la stessa donna. Per la persona sono scattate subito le ...